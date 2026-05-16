Modugno: “McTominay meno travolgente dell’anno scorso, pochi picchi eccellenti”

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Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione “Giochiamo D’Anticipo” su Televomero

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione “Giochiamo D’Anticipo” su Televomero, soffermandosi sul momento del Napoli, sulla corsa Champions e sul futuro tecnico della squadra azzurra: “Pisa-Napoli alle 12? C’è un aspetto che a me preme: se parliamo di calcio, parliamo di una giornata potenzialmente decisiva, nella quale ci sono squadre che si giocano prospettive, soldi e una stagione intera a un orario biologicamente atipico. Si potrebbe dire che è un orario da Conte. La prestazione sarà uguale? Non lo so, è molto soggettivo”.

Sulla corsa Champions, il giornalista ha evidenziato soprattutto la situazione della Juventus: “La squadra che sta meglio - ma messa peggio con il calendario - è la Juventus: ha due partite serissime, in un campionato dove anche le squadre senza più obiettivi non regalano nulla, il che è molto bello. Quella contro la Fiorentina e il derby contro il Torino sono partite sentite, non partite come tutte le altre”.

Modugno ha poi analizzato il rendimento di McTominay: “Quello dell’anno scorso è stato devastante, mentre quest’anno di picchi impressionanti ne ho visti pochini. Il McTominay travolgente dell’anno scorso lo hai visto poco quest’anno”.