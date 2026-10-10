Lang a Sky: "Questo è l'anno zero, spero di avere una grande stagione"

Noa Lang segna contro il Frosinone e guarda avanti dopo una prima stagione difficile: il talento del Napoli parla di anno zero e di fiducia ritrovata.

Noa Lang va a segno nel 3-0 del Napoli contro il Frosinone e firma una delle sue migliori prestazioni in azzurro. L’esterno offensivo, protagonista fino al raddoppio di De Bruyne, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara, soffermandosi sulla vittoria e sul momento personale dopo una prima stagione complicata. Di seguito le sue parole.

Lang dopo il gol al Frosinone: “Questo è l’anno zero”

Eri il migliore in campo fino al secondo gol di De Bruyne.

"L'importante era vincere e così è stato".

Senti una fiducia diversa dall'anno scorso?

"L'anno scorso è stato difficile. Questo è l'anno zero, spero di avere una grande stagione".