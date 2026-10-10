Badiashile a Sky: "Contento dei 90' e dei tre punti! Stiamo crescendo"

Badiashile commenta il 3-0 al Frosinone: soddisfazione per i 90 minuti giocati e per una squadra che sta crescendo anche nella fiducia reciproca

Benoît Badiashile si prende una serata importante nel successo del Napoli contro il Frosinone. Il difensore azzurro, reduce da alcune critiche dopo l'esordio con errore contro l'Inter, ha disputato tutti i 90 minuti e nel post partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulla crescita della squadra e sulla maggiore fiducia che sta nascendo all’interno del gruppo. Di seguito le sue parole.

Badiashile dopo Napoli-Frosinone: “Abbiamo più confidenza tra di noi”

"Sono molto contento, per aver giocato 90 minuti e per aver vinto la partita".

Il vostro obiettivo?

"Vincere tutte le partite, ci attende un ciclo molto impegnativo".

Qualcosa è cambiato?

"Lo stiamo vedendo, anche questa sera. Abbiamo una confidenza migliore tra di noi. Le cose devono migliorare e sono soddisfatto di come stiamo crescendo".

Non è facile giocare come te stasera dopo le critiche ricevute.

"Grazie dei complimenti".