Gutierrez, prime parole dopo l'addio: "Non vedo l'ora di vivere l'atmosfera della Bundesliga"

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Miguel Gutiérrez ha lasciato il Napoli e si è trasferito a titolo definitivo al Bayer Leverkusen. Il Napoli l'ha annunciato in mattinata con questo comunicato: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega al Bayer 04 Leverkusen Fußball" si legge.

Gutierrez, prime parole dopo l'addio al Napoli

"Il club mi ha davvero colpito negli ultimi anni; il Bayer 04 gode di un'ottima reputazione sia in Italia che nel mio Paese d'origine, la Spagna", ha affermato Miguel Gutiérrez, alto 1,80 metri. "Ho sentito parlare molto della Bundesliga, ho seguito diverse partite e non vedo l'ora di vivere l'atmosfera degli stadi tedeschi. Soprattutto, però, punto sempre al successo, sia in ambito nazionale che internazionale. Il Bayer Leverkusen, con la sua fantastica rosa, mi offre le condizioni ideali per raggiungere questi obiettivi", ha detto l'ex azzurro.