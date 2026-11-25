Inter, Marotta conferma l'interesse per Varela: "Non piace solo a noi, normale che Baccin lo osservi"

Giuseppe Marotta parla dell'interesse per Varela e del rinnovo contrattuale di Carlos Augusto.

Il presidente e amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro lo Stoccarda, soffermandosi anche su Gustavo Varela, calciatore del Monza accostato al Napoli: “Non si finisce mai di imparare, bisogna dare una lettura agli errori che si commettono. Stasera dobbiamo vincere a tutti i costi perché la classifica è deficitaria anche se ci sono altre partite, questo format porta a risultati imprevedibili”.

Il rinnovo di Carlos Augusto è praticamente fatto?

“Abbiamo a che fare con dei professionisti, ma soprattutto ragazzi legati a questi colori e hanno voglia di continuare con noi. Ci sono tutti i presupposti per arrivare a un risultato positivo. Sono dinamiche che non riguardano solo l'Inter, ma tutte le squadre”.

Ha caricato la squadra prima di questa partita?

“Io sono presente quasi tutti i giorni ad Appiano. Poi ci sono allenatore, direttore sportivo e staff. C'è rispetto dei ruoli, ma la presenza, anche se silenziosa, è importante. Li ho salutati come sempre, ma il lavoro principale l'ha svolto come sempre il mister”.

Baccin è andato a vedere Varela?

“Varela è un giocatore che non piace solo all'Inter, ma a tante squadre. Normale che, vista la vicinanza con Monza, il mio direttore sportivo vada a vedere queste partite. Varela è una sorpresa molto bella per la Serie A”.