Futuro De Bruyne, Fedele: “Meglio che va via! Sarebbe una fortuna anche per 2mln, vi spiego"

Enrico Fedele auspica l'addio di De Bruyne e analizza i possibili risparmi economici per il Napoli.

L'ex dirigente Enrico Fedele, intervenuto ai microfoni di Televomero, ha espresso il proprio parere sul futuro di Kevin De Bruyne, auspicando la cessione del centrocampista belga già nel mercato di gennaio: “È serio, ma è meglio che se ne vada. Perché? Perché la moglie comanda, la moglie non vuole stare e lui va in campo e passeggia quando piglia la palla. Contro il City ha fatto una bella cosa, la palla d'interno in profondità sulla quale poi non è andato nessuno. Due volte è inciampato sulla palla, lui non ci sta più con la testa. Quindi per il Napoli è un'altra fortuna”.

Fedele spiega i vantaggi economici dell'addio di De Bruyne

“Il Napoli, che deve rientrare da un punto di vista economico, ha preso il biglietto dell'Enalotto con Lukaku, perché ha trovato i soldi a terra, i 6 milioni che ha risparmiato. Così ne piglierà due o tre di questi e risparmia. Il Napoli se ne piglia pure due, perché deve dare la quarta rata dei 10 milioni, quindi 2 milioni e mezzo. I 10 milioni sarebbero la famosa firma, una volta si chiamava l'ingaggio. La firma è stata di 10 milioni in quattro rate secondo le due annate, quindi rimarrebbe da gennaio la rata di 2 milioni e mezzo. Poi c'è lo stipendio. Lui piglia 10 milioni lordi, sono 5 e mezzo, 6, lui non ha il Decreto Crescita, quindi sono 10. Se ne risparmiano cinque netti”.