Pedullà: “I fanclub elogiano una gara. Ma classifica è bruttissima e senza 4º posto è un fallimento”

Napoli show contro il Manchester in Champions: l'analisi

Gli azzurri conquistano un punto importante contro il Manchester City e ritrovano certezze. Dalla strategia di Allegri alla risposta dei giocatori, la prestazione in Champions lascia segnali incoraggianti. Adesso la sfida è confermarsi contro il Sassuolo. Ma una vittoria non fa primavera. Questo il pensiero di Alfredo Pedullà che sul suo canale Youtube parla del pari del Napoli al City of Manchester così: "Io non celebro in base ad una partita, non sono un fan club, non devo recuperare terreno perduto per una gara fatta bene, serve continuità. La partita ci ha detto che il Napoli non ha un organico scadente pur tenendo conto delle assenze, quindi mettiamoci d’accordo: si dice il Napoli fa male perché ha un organico scadente ed invece è successo l’opposto.

Il Napoli non ha un organico scadente, gli infortuni hanno fatto la differenza come in altri club, non troviamo alibi. Non celebriamo quindi una partita perché la classifica resta bruttissima ed il Napoli non può restare senza qualificazione Champions perché pure con i playoff Champions ma senza qualificazione sarebbe una stagione fallimentare. Quindi una gara non basta, sì il coraggio ma ne servono 5 così, non si può elogiare una partita dimenticando tutto il resto ma capisco che siamo dentro i fanclub ed è irrecuperabile”