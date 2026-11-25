Futuro McTominay, Caravello: “Nessun club italiano può garantirgli 7 milioni”

L'agente Danilo Caravello analizza il possibile addio di De Bruyne e le difficoltà del rinnovo di McTominay.

L'agente Danilo Caravello è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione "Maracanà", soffermandosi sul futuro di Kevin De Bruyne e sulle difficoltà legate al rinnovo contrattuale di Scott McTominay.

Sul futuro di De Bruyne

“Credo che sia nella fase della carriera in cui possa andare in un contesto in cui si avvicina a casa e si diverta. A Napoli non si sente di starci. Il vero De Bruyne il Napoli non lo ha visto, per infortuni, collocazione tattica o condizione fisica. Si è visto solo a sprazzi. In nazionale si è visto sciorinare calcio. Credo possa andare ora in un contesto minore per chiudere la carriera divertendosi. Il discorso a Napoli non è mai decollato veramente. Non è semplice per un campione di questo livello tornare a casa e vedere una famiglia non felice. Lui vuole essere felice in campo e pensare di più alla famiglia. Ci sta. Dispiace non aver visto il vero De Bruyne a Napoli”.

A Napoli si parla del rinnovo di McTominay, con una richiesta di almeno 7 milioni a stagione. Come finirà?

“In Italia nessuna società può garantire un ingaggio del genere. Anche Thuram guadagna 6,5 e sta chiedendo un rinnovo a quelle cifre. Questi ingaggi in Italia si fa fatica a darli. Penso che quello italiano sia un calcio che può permettersi un tetto agli ingaggi, per alcuni è un trampolino di lancio per andare a prendere ingaggi di questo tipo”.

Calhanoglu è un altro che deve rinnovare, così come Rabiot.

“Sono tutte scelte che ti porteranno a fare il mercato. Tutte queste squadre devono rimanere competitive a livello tecnico e di bilanci. Ci sarà sicuramente qualche cessione dolorosa. Sono giocatori importanti questi. Per Rabiot è sceso in campo Cardinale, è fondamentale per il Milan e lo rinnoverei. Thuram lo rinnoverei di sicuro, ma è anche appetibile sul mercato. Sono giocatori che fanno la differenza in Italia, ma se arrivano offerte milionarie verranno ceduti per monetizzare e fare mercato”.