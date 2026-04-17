Ambrosini applaude l'Inter: "Vince con merito, sempre sostenuto che fosse la più forte”

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Il prezioso successo in rimonta ottenuto a Como ha permesso all’Inter di consolidare ulteriormente il primato in classifica

Il prezioso successo in rimonta ottenuto a Como ha permesso all’Inter di consolidare ulteriormente il primato in classifica, aumentando il distacco dal Napoli da 7 a 9 punti. La squadra guidata da Cristian Chivu continua a dominare il campionato, raccogliendo consensi anche tra gli addetti ai lavori. Tra questi c’è Massimo Ambrosini che, intervenuto durante “Elastici”, format di Cronache di Spogliatoio, ha sottolineato come il primato nerazzurro sia pienamente meritato "dal punto di vista della qualità della rosa, della quantità di giocatori e della bravura che ha mostrato l'allenatore".

I meriti dell’Inter secondo Ambrosini

Nel suo intervento, Ambrosini ha evidenziato soprattutto la continuità e l’efficacia offensiva della squadra: "E' una squadra sempre determinante dal punto di vista offensivo, ha avuto l'enorme merito di non sbagliare quando non doveva sbagliare, ha accumulato quel credito che si è preso meritatamente. L'Inter è la meno imprecisa di tutte. Se vince il miglior attacco o la miglior difesa non mi sembra ci sia un filo logico. L'Inter ha dovuto sopperire ad alcune lacune difensive, tra cui il portiere (Sommer, ndr) che quei numeri, ma ha contribuito con una superiorità offensiva evidente rispetto alle altre. Che a un certo punto l'Inter non avesse alternative è vero, che abbia vinto con merito anche. Senza ombra di dubbio. Ho sempre sostenuto che fosse la squadra più forte. Se c'è un legame con il ritorno di Dumfries e il vero Barella? No, Barella mostrava di stare bene anche prima", conclude Ambro.