AUDIO - Damiani non ha dubbi: "Nessuno si può avvicinare al Napoli"

"Il Napoli? Visti i risultati si può dire che è la politica da seguire anche perché in Italia non si arriva a certi stipendi".

TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Piazza Affari con Cristiano Cesarini e Alessandro Sticozzi - Ospite: Oscar Damiani

"Il Napoli? Visti i risultati si può dire che è la politica da seguire anche perché in Italia non si arriva a certi stipendi. Il Napoli, grazie anche al lavoro di Spalletti, sta facendo un cammino importante”. Così il procuratore Oscar Damiani, a TMW Radio durante "Piazza Affari": "Che cosa mi aspetto in Champions dal Napoli? Quello dell’Europa sarà un impegno importante per capire il livello della squadra. In Italia sta dominando con un girone incredibile. Penso che nessuno si potrà avvicinare agli azzurri. In Champions, poi, potrà far ruotare i giocatori e vedere fino a dove si può arrivare”.