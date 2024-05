Reja: "Pensavo che Calzona riuscisse a dare un'identità alla squadra"

Edy Reja, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Canale 8

© foto di Federico Gaetano

Edy Reja, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Canale 8: "Questo punto non serve a nessuno, forse di più all'Udinese che ora avrà tre scontri diretti. Per il Napoli questa stagione è partita male e sta finendo peggio. Non è la prima volta, poi, che perde punti nel finale delle gare. Io ero convinto che Calzona, avendo una filosofia simile a Sarri e Spalletti, riuscisse a dare un timbro preciso alla squadra, invece non è così. Eppure era partito bene, anche con l'Udinese il gioco era quello. Forse i giocatori non hanno la condizione o la determinazione giusta per cercare di raggiungere il risultato".