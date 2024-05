La lista surreale: non solo Cerri, Abraham e Success, tutti gli avversari al 1º gol col Napoli

La rete del nigeriano è stata una vera e propria beffa per il Napoli ma anche l’ennesimo paradosso di una stagione maledetta.

Il Napoli non sa più vincere e anche a Udine, proprio dove un anno fa arrivò la certezza aritmetica dello Scudetto, perde terreno nella corsa verso i posti in Europa. La partita sembrava in tasca dopo la rete di Osimhen a inizio ripresa, ma al 92' Success decide di tornare a segnare oltre un anno dopo l'ultima volta e beffa così gli azzurri, tenendo vive le speranze salvezza dell'Udinese.

La rete del nigeriano è stata una vera e propria beffa per il Napoli ma anche l’ennesimo paradosso di una stagione maledetta e surreale. Il centravanti bianconero è infatti solo l’ultimo di una lunga lista di calciatori andati a segno per la prima volta in campionato contro gli azzurri. Da Brekalo a Kovalenko, fino ad Abraham e Cerri, in tantissimi sono riusciti a trovare la gioia del gol. Questo l’elenco completo: Brekalo, Lazovic, Bani, Kovalenko, Racic, Coppola, Frendrup, Cerri, Abraham, Success.