Solito copione: ennesimo regalo nel finale e altra vittoria buttata via

Tutto tremendamente prevedibile. Le gare del Napoli sembrano ormai essere tutte uguali

di Antonio Gaito per TMW

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto tremendamente prevedibile. Le gare del Napoli sembrano ormai essere tutte uguali ed anche ad Udine, dopo un secondo tempo ad un certo punto anche ben condotto, la squadra di Calzona fallisce il raddoppio, prima per centimetri per il gol annullato a Osimhen e poi denotando mancanza di cattiveria in diverse transizioni, finendo per subire il pareggio nel recupero sull'ennesima distrazione difensiva su un tentativo isolato degli avversari che sembravano alle corde. In scia di quanto accaduto contro Roma, Frosinone o Cagliari, per non tornare troppo indietro. L'aggravante della mancata vittoria sono le difficoltà dell'Udinese, in balia del Napoli nella ripresa, senza grandi idee ma a cui basta alzare un pallone nel finale per poter raccattare un punto per la corsa salvezza.

La delusione di Calzona

"Quando le partite si sporcano purtroppo fatichiamo, è già la terza volta nella mia gestione che non riusciamo a gestire al meglio il vantaggio", l'analisi sconsolata del tecnico del Napoli che non nasconde le difficoltà nel tenere la squadra con la testa sul campionato tra tutte queste voci sul futuro: "Tutte queste voci del futuro non fanno bene, ma bisogna accettarle. Napoli è una grande piazza, magari dopo un'annata così ci sta che girino tante voci. Ma non è una giustificazione. C'è ancora una possibilità di raggiungere l'Europa - prosegue Calzona - qualcosina abbiamo migliorato, ma non basta. Dobbiamo fare di più per vincere queste partite. Abbiamo anche creato, ma dobbiamo essere più incisivi ed evitare finali di partita dove la partita si sporca", le parole del tecnico del Napoli che avrà bisogno di ben altra applicazione dalla sua squadra nel prossimo match contro la rivelazione Bologna.