Lazio, lo spogliatoio è una polveriera: giocatori arrabbiati con Tudor, il motivo

Il pari col Monza come ultimo episodio di un nervosismo che, da latente, diventa sempre più evidente in casa Lazio. Ne scrive il Corriere di Roma, che riparte dalla sostituzione di Mattia Zaccagni, palesemente arrabbiato anche con Igor Tudor, per descrivere il clima complicato e, appunto, nervoso che si vive al momento nello spogliatoio biancoceleste.

Secondo il quotidiano, sarebbero in molti i giocatori insoddisfatti della gestione dell'allenatore croato. Confusi per i tanti cambi ed esperimenti, ma anche scontenti per il poco impiego. È il caso di Ciro Immobile, che avrebbe già deciso di "togliere il disturbo", ma anche di Cataldi, Pellegrini, di Guendouzi che ha vecchie scorie mai smaltite dai tempi di Marsiglia, di Lazzari che avrebbe chiesto al suo agente di trovargli una nuova sistemazione.

Nello spogliatoio, in sostanza, si sarebbe creato una sorta di patto tra giocatori: tutti insieme fino al termine della stagione, poi ognuno per la sua squadra. E le sostituzioni - quelle proprio col Monza hanno lasciato tanti dubbi - fanno vacillare ulteriormente convinzione e compattezza della squadra.

Ci sarà poi da chiarire l'episodio del confronto con gli ultras al termine della gara giocata in Brianza. Non è da escludere l'intervento della Procura Federale, dato che si tratta di una potenziale violazione delle norme.