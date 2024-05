Salemme a Dazn: "A Napoli stiamo sopportando una stagione mediocre per l'anno scorso speciale"

Nel post-partita di Udinese-Napoli, l’attore e regista Vincenzo Salemme è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Nel post-partita di Udinese-Napoli, l’attore e regista Vincenzo Salemme è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Quest’anno ogni titolo di film va bene per il Napoli, purtroppo questa è la triste realtà.

Cos’è lo scudetto a distanza di un anno per la città di Napoli? Noi stiamo sopportando una stagione mediocre proprio perché è stato un anno speciale l’anno scorso. La vittoria del Napoli non è stata solo quella della squadra e della città ma il simbolo di una città che quando ci mette professionalità, passione e competenza è speciale nella sua normalità. Non è una cosa folcloristica, è una città meravigliosa ma dove si possono fare le cose con serietà e allo stesso tempo con allegria e leggerezza. Per questo la festa scudetto è stata lunga, è stata una festa dei cuori. C’è stato un popolo che si è unito intorno ad uno scudetto”.