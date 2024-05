Corbo: “Osimhen va venduto a tutti i costi per evitare un altro caso Allan”

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista Repubblica, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

"Il Napoli dovrebbe fare un viaggio a Monte Vergine o a Pompei. Sono sempre stato un sostenitore del VAR, ma ieri è un peccato che non sia stato convalidato il secondo goal di Osimhen, anche perchè si tratta di un solo centimetro.

L’affare Osimhen è stato gestito male, l’affare del rinnovo è stato chiuso a pochi giorni dalla fine dell’anno perchè andava in scadenza il decreto crescita che dava la possibilità di abbassare l’aliquota sulle tasse dei professionisti che hanno lavorato all’estero negli ultimi due anni. Il Napoli per questo ha accelerato la trattativa per il rinnovo di Osimhen e so che è stata pagata anche una commissione. E’ stato un affare sfavorevole, è stato perso troppo tempo. Credo sia necessario, anche ad un costo inferiore, cedere Osimhen perchè si possa sentire realizzato nel passare in un club che gli piace di più e che è più competitivo. Poi il Napoli deve evitare il caso Allan che non andò al PSG e aspettava in borghese il nuovo trasferimento, poi il calciatore pensava di essere a Parigi ma era a Napoli. Per la serenità della squadra bisogna cedere il giocatore che si trova a disagio e che potrebbe creare disagio. Poi bisognerebbe rivolgersi al direttore sportivo per cercare il sostituto di Osimhen”.