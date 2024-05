Corbo su Osimhen: "Cessione necessaria per il club. Lo ricorderemo per altro, non per i gol"

Il giornalista e firma storica Antonio Corbo parla così di Osimhen su Repubblica nel suo editoriale post-gara

Il giornalista e firma storica Antonio Corbo parla così di Osimhen su Repubblica nel suo editoriale post-gara: "La sua vendita si conferma come evento necessario anche per il club. Sarebbe altrimenti troppo oneroso confermarlo per il maxi-ingaggio che ottenne a fine dicembre dopo una trattativa infinita. Più che gol, vittorie e prodezze si ricordano gli incontri-scontri dal ritiro di Rivisondoli a Natale su rinnovo e clausola per l’addio. Ci sì è messa poi la Coppa d’Africa. Un anno nero per il club ed il suo bomber".