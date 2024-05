Varriale: “Pro e contro dei 4 candidati alla panchina e cosa sarebbe giusto dire ai tifosi”

Il giornalista Enrico Varriale ha parlato sul suo profilo X del futuro del Napoli e dei pro e contro dei candidati alla panchina

Ammesso e non concesso che De Laurentiis non tiri fuori il classico coniglio dal cilindro, come spesso in passato, vediamo pro e contro dei 4 candidati alla panchina del Napoli e cosa sarebbe corretto comunicare ai tifosi, che non devono essere aziendalisti ma informati.

ITALIANO: È il nome seguito già dallo scorso anno. PRO: Proseguirebbe il percorso tattico di Spalletti senza grandi rivoluzioni. CONTRO:Una fase difensiva non esaltante e inesperienza in club di vertice. AI TIFOSI : Un piano di rilancio in 3 anni. Ridimensionamento nei fatti.

GASPERINI: Antico pallino di ADL. PRO: Tecnico sulla cresta dell'onda pure in campo europeo per quanto mostrato con l’Atalanta CONTRO: Ha fallito nell'unica esperienza in un grande club, l’Inter, ma tanti anni fa. AI TIFOSI : Scelta coraggiosa per costruire il Borussia Dortmund italiano.

CONTE: Per palmares il TOP. PRO: Ridarebbe entusiasmo alla piazza, pure nel porre un argine alle invasioni di ADL. CONTRO: Costi elevati anche per gli acquisti che chiederebbe. Rebus, rapporti col presidente. AI TIFOSI: Si tenterebbe di rivincere subito.Difficile ma esaltante.

PIOLI: Classico candidato di compromesso, per questo favorito. PRO: Esperienza a alti livelli e flessibilità. Allenatore aziendalista. CONTRO: Non farebbe rivoluzioni, neanche tattiche, ma forse al Napoli servirebbero. AI TIFOSI : Obiettivo Champions come traguardo massimo”.