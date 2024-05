Rai - Pioli tratta col Napoli, al suo posto il Milan non assumerà Conte. L’ultima idea è Sarri

Nel corso della 'Domenica Sportiva' su Rai 2, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato del futuro allenatore del Milan.

Pioli tratta col Napoli, ma il Milan deve ancora trovare un successore.

La suggestione Lopetegui è svanita per convinzione e moti di piazza. Ma anche senza lo spagnolo il club non intende assumere Conte. Fuori dal casting anche De Zerbi, Amorim e Gallardo, valutati altri profili. Conceicao è pronto a svincolarsi dal Porto, lo sponsorizza Mendes. Stimatissimo l’ex romanista Fonseca ma bisogna fare presto, lo pedina anche il Marsiglia. Valutato il ct lusitano Martinez, sondato anche l’entourage di Thiago Motta. Van Bommel piace all’amico Ibra, ma non raccoglie unanimi consensi. L’ultimissima idea porta a Sarri, che in questi giorni avrà un colloquio con Moncada, piace per l’estetica del gioco”.