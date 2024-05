Caressa svela un incontro con ADL: “Per lui il problema è stato l’appagamento. Sugli allenatori…”

Nel corso di Sky Calcio Club, il noto giornalista Fabio Caressa ha raccontato del suo incontro con De Laurentiis.

Nel corso di Sky Calcio Club, il noto giornalista Fabio Caressa ha raccontato del suo incontro con De Laurentiis: "Ho incontrato il presidente De Laurentiis e due-tre cosette le ho capite: “Per esempio ho capito che, a parte gli errori che il presidente ha ammesso e quelli commessi dagli allenatori, è rimasto deluso dall’atteggiamento di alcuni giocatori. Lui non si faceva capace: ‘Come è possibile che questi ragazzi dopo una vittoria si sono sentiti già appagati?’ Questo potrebbe aprire ad una piccola rivoluzione.

Nell’identikit dell’allenatore che vuole prendere il Napoli ci sono tecnici che non sono vicini all’appagamento, che abbiano tanta voglia perché devono arrivare. L’arrivare invece che essere potrebbe essere ancora più importante nella scelta. Non mi ha detto chi sarà il nuovo allenatore, mi ha fatto due dribbling e mi ha lasciato sul posto. Non dico che Conte non sarà il nuovo allenatore del Napoli, ma se lo sarà sarei molto sorpreso. Sarei molto meno sorpreso se fosse Gasperini, è un rischio calcolato perché c’è tanta stima. Italiano può essere un nome che piace, di Pioli e di altri allenatori non abbiamo parlato, è rimasto molto vago. Secondo me gli piace Tedesco, un allenatore che fa un tipo di calcio che può essere divertente. Secondo me lui vuole anche un po’ capire che tipo di squadra avrà a disposizione per darla in mano al nuovo allenatore, ma è una sensazione magari l’ha già preso”.