Osimhen, si salva solo lui: numeri da record dopo la Coppa d'Africa

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha elogiato Osimhen, in gol anche contro l'Udinese, uno dei pochi a salvarsi

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha elogiato Osimhen, in gol anche contro l'Udinese, uno dei pochi a salvarsi: "Sale in cattedra e in cielo, Osimhen, il leader tecnico (con Kvaratskhelia che però era assente) del Napoli che anche quest'anno, nonostante le difficoltà, è riuscito a brillare di luce propria, segnando comunque abbastanza, rinunciando a qualche rete (lo scorso anno furono ventisei in campionato) ma solo perché frenato da un infortunio e poi assente a lungo per la Coppa d'Africa. Dal suo rientro, fine febbraio, sette gol in Serie A più quello al Maradona contro il Barcellona.

Otto reti in poco più di due mesi e ora tre gare alla fine del campionato".