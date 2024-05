Ponciroli: “Napoli? Mai bello sparare sulla croce rossa, ma adesso ci vorrebbe un bazooka”

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Fabrizio Ponciroli.

Che riflessioni può fare sul Napoli?

“L’Udinese e le squadre che lottano per la salvezza devono vivere giorno per giorno. Sul Napoli non è mai bello sparare sulla croce rossa ma in questo momento ci vorrebbe un bazooka. Si sono fatti del male in tutti i modi possibili, si poteva mostrare quello scudetto sul petto in maniera decisamente più decorose e le colpe sono solo nella società. Non vedo colpe in Garcia che non doveva neanche essere contattato, non vedo colpe nei giocatori, credo che il Napoli non si trovi per caso in questa situazione. È diverso da quello che sta accadendo al Milan, la questione del Napoli è diversa. Io non so se con Spalletti si sarebbe rivinto, bissare una vittoria è ancor più difficile di vincere. Spalletti ha fatto la scelta giusta, ha fatto un capolavoro e poi ha lasciato da vincente”.