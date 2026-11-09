Santacroce avvisa: "Fase difensiva ha lacune! Vi spiego l'errore sul gol di Frattesi"

Fabiano Santacroce analizza le difficoltà del Napoli, dagli errori difensivi agli infortuni, e indica la soluzione tattica per Allegri

L'ex difensore del Napoli, Fabiano Santacroce, ha analizzato il pareggio contro la Lazio e il momento difficile della squadra di Massimiliano Allegri. Santacroce ha evidenziato le lacune difensive degli azzurri, individuando in Beukema il principale responsabile del gol subito contro i biancocelesti. L'ex calciatore si è inoltre soffermato sulle difficoltà legate agli infortuni, sulla gestione dello spogliatoio e sulla scelta del modulo, esprimendo la propria preferenza per la difesa a tre. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Napoli Centrale.

Il Napoli sembra una squadra disorientata?

"Sì, è una squadra nata in modo strano. Non ci sono doppioni con caratteristiche simili, questo è inconsueto. È il bene e il male di questo Napoli, che sta lottando con tanti infortuni. Allegri deve battere sulla fase offensiva, sulla produzione. Sono sicuramente partite meno noiose, anche se non siamo riusciti a racimolare punti. I gol verranno, con le tante occasioni hai raccolto meno di quanto prodotto. Il lato negativo da attenzionare è la fase difensiva di questo Napoli, con parecchie lacune dettate da movimenti sbagliati dei difensori. È anche difficile, però, giocare quando cambi tanti compagni".

Di chi è la responsabilità sul gol della Lazio?

"L'errore lo attribuisco a Beukema, doveva stare più stretto e concedere l'esterno, non l'imbucata per Frattesi".

In questo momento servirebbe il bastone o la carota per gestire la squadra?

"Serve un mix, la squadra non deve avere paura. È giusto che venga esaltata per qualcosa. Per quanto riguarda l'atteggiamento, va bene il litigio: in tutte le squadre accadono discussioni, ci sono venti giocatori che vogliono essere titolari. Ma sono cose che devono restare in campo".

Si aspetta un intervento di De Laurentiis? Di cosa avrebbe bisogno il Napoli?

"No, servono solo i punti e i giocatori. Servono calciatori che saltano l'uomo, gente con esperienza in mezzo al campo. Solo ritrovando gli uomini al completo si potrà fare qualcosa".

Quale modulo dovrebbe utilizzare Allegri?

"Con la difesa a quattro hai concesso ancora più spazi. Quindi direi che sarebbe meglio giocare a tre".