Orlando: "Il Napoli non sembra essere del tutto con Allegri"

Massimo Orlando analizza le difficoltà del Napoli, le responsabilità di Allegri e il confronto con la Juventus nella corsa al quarto posto

L'ex calciatore e opinionista Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato il momento negativo del Napoli e le possibilità degli azzurri di rientrare nella corsa al quarto posto. Orlando ha espresso dubbi sul rapporto tra Massimiliano Allegri e lo spogliatoio, sottolineando come la situazione sembri differente rispetto a quella della Juventus di Luciano Spalletti. Nel corso del suo intervento si è soffermato anche sull'ottimo rendimento della Lazio e sulla lotta scudetto, indicando Roma e Inter come le due principali candidate al titolo.

È più credibile la Juventus o il Napoli nella rincorsa al quarto posto?

"Difficile. Spalletti è in confusione. Ieri fa il 4-4-2, Alajbegovic è entrato ed è un fenomeno, e sull'esterno metti Boga? È vero, gli mancano i giocatori, ma siccome la Juve difetta nella qualità, quando hai uno come Alajbegovic devi farlo giocare per forza. Salta l'uomo con facilità, rientra, dà una mano dietro: è un giocatore completo. E poi, ripeto, la difesa è sempre sovrastata sulle palle inattive. Il Napoli, comunque, sembra non essere completamente con Allegri, mentre Spalletti sembra avere lo spogliatoio dalla sua".

Come ha visto la Lazio nel pareggio contro il Napoli?

"Per il Napoli è un campionato negativo. Certo, le critiche per Allegri ci stanno. Detto questo, per la Lazio è un punto positivo. Sta facendo un miracolo, nessuno la considerava a inizio campionato e pareggia a Napoli. Bene così".

La Roma è l'unica seria candidata al titolo insieme all'Inter?

"L'impressione è che sia l'unica che possa reggere il confronto con l'Inter. Domina le partite e le chiude con facilità disarmante. Non vedo squadre che possano insidiare queste due".