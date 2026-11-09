Esonero Allegri? Caiazza: "Chiunque farebbe peggio in questo Napoli!"

Salvatore Caiazza difende Massimiliano Allegri e ricorda la stagione 2023/24, quando il Napoli cambiò tre allenatori senza riuscire a risollevarsi

Un eventuale esonero di Massimiliano Allegri non rappresenterebbe la soluzione ai problemi del Napoli. Ne è convinto Salvatore Caiazza, giornalista, intervenuto nel corso di Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8, difendendo la posizione del tecnico azzurro e ricordando quanto accaduto nella stagione 2023/24. Allora i numerosi cambi in panchina non impedirono alla squadra di concludere il campionato al decimo posto, nonostante la presenza di calciatori del calibro di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Caiazza: "Allegri tutta la vita! Chiunque arrivasse al Napoli farebbe peggio"

"Allegri sarebbe stato esonerato in caso di sconfitta? De Laurentiis ha già pagato dazio nel 2023/24, quando ha cambiato tre allenatori ed è arrivato decimo lo stesso. E quell'anno avevi Osimhen e Kvaratskhelia che facevano la differenza. Per questo dico Allegri tutta la vita, non per partito preso, ma perché chiunque porti nel Napoli in questa situazione farebbe peggio. Poi, se al giro di boa a dicembre le cose ancora non andranno bene, bisognerà dare una svolta. Parlo con il senno del poi", le parole di Salvatore Caiazza.