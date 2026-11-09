Rinforzi a gennaio? Garbo: "Se Allegri fa un filotto di vittorie può chiedere mercato"

Daniele Garbo analizza il pareggio tra Napoli e Lazio e le prospettive degli azzurri, tra possibile ripresa e rinforzi nel mercato di gennaio

Il giornalista Daniele Garbo, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato il pareggio per 1-1 tra Napoli e Lazio, soffermandosi sulle prospettive della squadra di Massimiliano Allegri dopo un avvio di stagione complicato. Secondo Garbo, la reazione degli azzurri nel secondo tempo potrebbe rappresentare un punto di partenza per risalire la classifica, anche in vista di possibili interventi sul mercato di gennaio. Nel corso del suo intervento ha commentato anche il primato della Lazio di Gennaro Gattuso e il rendimento del Como, reduce dalla sconfitta contro l'Inter.

Per la Lazio a Napoli è stato più un punto guadagnato o due punti persi?

"Credo che prima della partita Gattuso avrebbe messo più firme per pareggiare al Maradona. È vero che nel primo tempo la Lazio non ha raddoppiato, ma questa partita poteva anche perderla. Alla fine continua la cavalcata da imbattuta e resistere a una squadra comunque forte come il Napoli non è cosa di poco conto. Per me è più un punto guadagnato che due persi. Certo, per la Lazio le ultime cinque partite del girone d'andata saranno contro Roma, Frosinone, Fiorentina, Inter e Como. Queste cinque partite ci faranno capire di più sulle prospettive".

Per il Napoli il secondo tempo del Maradona può rappresentare un punto di ripartenza?

"Se il Napoli si dà una mossa può fare almeno un buon filotto prima della fine del girone d'andata e, a quel punto, Allegri potrebbe anche chiedere un mercato a gennaio per rinforzare la rosa".

Come deve incassare il Como la sconfitta contro l'Inter?

"All'inizio dicevamo che il Como avrebbe fatto fatica a conciliare il doppio impegno, mentre invece ora sta andando benissimo in Champions League, mentre in campionato il cammino è più difficile".