Benitez: "Credo nel Napoli, ma quanti infortuni! Hojlund una garanzia, De Bruyne enorme"

Rafa Benitez analizza la corsa ai vertici della Serie A e non esclude il Napoli. L'ex tecnico azzurro sottolinea il peso degli infortuni.

Rafa Benitez continua a credere nelle possibilità del Napoli, nonostante un avvio di stagione complicato soprattutto dai numerosi problemi fisici. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore azzurro ha indicato l'Inter come squadra di riferimento, soffermandosi poi sulle principali concorrenti: "Che l'Inter sia la più forte mi sembra un dato di fatto. E che voglia restarlo anche. Solo che adesso comincia il massacro delle nove partite consecutive e bisognerà verificare le reazioni. L'Inter si ritroverà a chiudere il proprio tour de force tra il derby, la sfida al Como e la trasferta a Bergamo, però il rientro di Calhanoglu costituisce un fattore".

Benitez: "Se rientra McTominay risolve problemi ad Allegri"

Benitez vede Roma e Como tra le principali rivali: "Un'indicazione che può venir fuori da Como-Roma, per me le maggiori accreditate a restare al fianco dei campioni d'Italia. Squadre forti, diverse eppure eguali nella ricerca dello spettacolo, guidate da allenatori distanti anagraficamente ma vicini nelle visioni estetiche. Fabregas è speciale per il modo e i tempi in cui si sta imponendo, ha giovani di prospettiva, e non si pensi solo a Nico Paz: Baturina è delizioso, Ramon difende con la naturalezza di un trentenne e ne ha solo 21; Da Cunha è straordinario e ne ha 25. E la Roma è l'espressione di Gasp, il suo calcio a tutto campo, riaggressione alta, verticalizzazioni immediate; un attaccante come Malen esaltato dagli schemi e devastante, Dybala che è tornato ai suoi livelli; Koné in mezzo al campo che demolisce e spinge, Rodrigo Mora che entra e spacca. Quando stanno bene, fai fatica a tenerli".

Benitez sulla lotta-Scudetto

Poi il passaggio sul Napoli e sulla Juventus: "Io credo nel Napoli, che però combatte con una quantità impressionante di infortuni. Ma Hojlund è garanzia, De Bruyne è enorme, se rientra McTominay risolve problemi ad Allegri. Poi c'è la Juventus di Spalletti, che ha un calcio attrattivo e qualità di assoluto livello in Kolo Muani, in Nico Gonzalez, in Douglas Luiz, in tanti". Infine, sulla possibile gerarchia del campionato: "Mica posso farmi un amico e diciannove nemici! Non amo i pronostici e però se dico che l'Inter riparte avvantaggiata confermo un parere generale. Poi la Roma. A seguire il Como. Alla distanza mi aspetto Napoli e Juventus, con il Milan".