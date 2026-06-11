Beukema: "Napoli-Juve mi è rimasta dentro! Si sente dall'aria che è una sfida speciale"

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Oggi alle 19:50 Le Interviste di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Sam Beukema ha raccontato il suo impatto con il Napoli e si è soffermato sulle partite contro la Juventus che hanno un sapore speciale.