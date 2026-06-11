Beukema: "Napoli-Juve mi è rimasta dentro! Si sente dall'aria che è una sfida speciale"
Sam Beukema ,difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Kick 't Met di Ziggo. "La scorsa estate il Napoli mi ha voluto fortemente, e questo mi ha convinto a scegliere questa destinazione. All’epoca era la squadra campione d’Italia, per me è stato impossibile rifiutare. Nel momento in cui arrivi senti che è una squadra che lotta per i titoli. Deve vincere. Giochi sullo stesso campo di una leggenda come il grande Diego Armando Maradona, c’è una pressione diversa. Indossare questa maglia per me è semplicemente un onore".
"La partita che mi è rimasta più dentro in questa ultima stagione è sicuramente la vittoria contro la Juventus. Contro di loro senti che c’è qualcosa di più speciale nell’aria, soprattutto qui a Napoli. Anche se pure quando giocavo al Bologna percepivo una certa rivalità da parte dei bolognesi verso la Juventus".
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