Beukema: "Napoli mi ha voluto tanto, impossibile rifiutare. Maradona, la Juve e Geolier..."

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Sam Beukema ,difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Kick 't Met di Ziggo. "La scorsa estate il Napoli mi ha voluto fortemente, e questo mi ha convinto a scegliere questa destinazione. All’epoca era la squadra campione d’Italia, per me è stato impossibile rifiutare. Nel momento in cui arrivi senti che è una squadra che lotta per i titoli. Deve vincere. Giochi sullo stesso campo di una leggenda come il grande Diego Armando Maradona, c’è una pressione diversa. Indossare questa maglia per me è semplicemente un onore".

"La partita che mi è rimasta più dentro in questa ultima stagione è sicuramente la vittoria contro la Juventus. Contro di loro senti che c’è qualcosa di più speciale nell’aria, soprattutto qui a Napoli. Anche se pure quando giocavo al Bologna percepivo una certa rivalità da parte dei bolognesi verso la Juventus".

"A Napoli, nel momento in cui ti vedono, ti vengono subito incontro. Dai più piccoli agli anziani. E partono subito foto, video per lo zio e i cugini. E’ una cosa bellissima. E’ una città che vive tutto con forte passione, e questo rende il posto davvero speciale. Mi piace molto il loro modo di vivere le cose, molto diretto".

"Da quando vivo in Italia ascolto anche un po' più di musica italiana, tra cui anche un rapper che viene proprio da Napoli, Geolier".

