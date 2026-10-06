Boniek: “Scudetto? Una squadra nettamente favorita. Il Napoli non ha fatto vedere grandi cose”

Zbigniew Boniek analizza la corsa Scudetto e indica l’Inter come principale favorita. L’ex attaccante polacco ridimensiona invece le ambizioni del Napoli

Inter nettamente davanti a tutte nella corsa Scudetto, mentre il Napoli deve ancora convincere. È il pensiero di Zbigniew Boniek, intervenuto ai microfoni di Radio Radio per analizzare l’inizio del campionato e gli equilibri ai vertici della Serie A. L’ex attaccante si è soffermato sulle squadre attualmente in testa alla classifica, con Lazio, Inter e Roma appaiate, indicando però una favorita ben precisa: “Scudetto? Se uno mi chiede chi è favorito, per me in pole position c’è una squadra sola: l’Inter. Poi ci sono altre due o tre squadre dietro. Il Napoli per adesso non ha fatto vedere grandi cose”.

Boniek applaude la Lazio, ma punta tutto sull’Inter

Boniek riconosce i meriti della Lazio per questo avvio di stagione, senza però considerarla una candidata concreta alla conquista del titolo: “Bisogna fare anche gli applausi alla Lazio, ma non credo che possa pensare allo Scudetto. Oggi come oggi l’Inter è nettamente favorita”. Una valutazione netta, con i nerazzurri indicati come la squadra da battere e il Napoli ancora chiamato a mostrare qualcosa in più per entrare pienamente nel gruppo delle pretendenti al titolo.