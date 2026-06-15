Braglia su Vlahovic: "Se la Juve trova un'alternativa lo lascerà al suo destino"

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L'ex portiere Simone Braglia commenta la trattativa tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Intanto anche il Napoli monitora la situazione

L'ex portiere ed oggi opinionista Simone Braglia, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha commentato i temi principali sulla Serie A e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Amorim è il profilo giusto per il Milan?

"Credo sia un gran casino al Milan. Come si fa a gestire una società come il Milan con uno che fa il telecronista e l'altro che è al compleanno di Trump? Serve avere rispetto per la società che conduci. L'allenatore viene prevaricato così dalle scelte di gestione della società. Ci vuole milanismo all'interno del club, per me la Juve sta ridiventando una società valida, visti i cambiamenti fatti. Qui non vedo programmazione. Chiunque arriverà in panchina, andrà in grande difficoltà".

Juve, Carnevali cercherà un nuovo approccio con Vlahovic. E' giusto?

"Sì, per me non c'è fretta con lui. La Juve con gli uomini che ha ora dentro lo staff può prendere un altro giocatore. La Juve ha il portafogli non ampio, quindi le pretese di Vlahovic erano esagerate per quello che ha offerto come prestazioni. la Juve guardi le alternative, se trova uno come Vlahovic lo prenderà e lascerà Vlahovic al suo destino. Non correrei dietro al serbo, perché poi è lui che fa il prezzo".

Si parla di Juve più italiana, che ne pensa? Riprenderebbe Chiesa?

"Per me ci sarà un grande turnover, arriveranno giocatori che Carnevali e l'entourage conoscono molto bene. lo confermo Martinez, degli alri che trattava Comolli per me non arriverà nessuno".

Dice Baldini forever, perché?

"Per me per la Nazionale c'è bisogno di un Baldini, non di altri. Per dare fiducia ai giovani. Mancini, per quello che ha fatto, non è da Nazionale. Per come è andato via non lo riprenderei".