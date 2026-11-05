Futuro Allegri, Sabatini: "Un paio di allenatori liberi si sono già offerti al Napoli"

Le ultime sul Napoli dopo il ko in Champions contro il Porto

Sandro Sabatini a Sportmediaset ha parlato del momento che sta vivendo in stagione il Napoli di Allegri dopo il ko di ieri in Champions contro il Porto di Farioli: "Se ne esce con il ritiro, la soluzione per ricompattare lo spogliatoio, anche se ho dubbi sul tema ma la divisione che c'è tra italiani e stranieri l'ha detta il capitano, Politano. Ed è preoccupante perché chiamati a parlare, gli stranieri hanno detto cose forti, come Hojlund o McTominay.

In tutto questo c'è stato un bruttissimo episodio in campo, il bisticcio tra Lucca e De Bruyne. Per me è sconcertante e tutto accadeva mentre il Porto stava giocando. Il primo problema è ricompattare lo spogliatoio ma c'è subito la Lazio, una gara da dentro o fuori anche per Allegri che è il grande punto interrogativo. A me risulta che Adl abbia intenzione di andare avanti con lui ma da cronista registro un paio di allenatori a spasso che si sono offerti per prendere il posto di Allegri".