Juve, Spalletti: "Contro il Napoli segnali netti! Ora dobbiamo riproporli con più forza e continuità”

Luciano Spalletti torna sulla vittoria contro il Napoli e indica la strada alla Juventus.

L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della sfida di Europa League contro l'AZ Alkmaar, è tornato sulla prestazione offerta dai bianconeri contro il Napoli, sottolineando i progressi mostrati dalla sua squadra. Il tecnico ha evidenziato l'importanza di dare continuità ai segnali emersi nell'ultima gara, indicando proprio la sfida contro gli azzurri come punto di riferimento per la crescita della Juventus. “Noi stasera abbiamo cambiato quattro calciatori, quello che diventa fondamentale è fare prestazioni come quella contro il Napoli. Lì ci sono stati segnali netti, è importante riconoscerne la forza e riproporli con più forza e continuità. Altrimenti ritorni subito dov'eri. Da lì c'è la possibilità di una crescita vera”.

Spalletti: “Alajbegovic crea lo shock temporale, contro il Napoli l'ha dimostrato”

Spalletti si è poi soffermato sulle qualità di Alajbegovic, protagonista della vittoria contro il Napoli, spiegando le ragioni del suo impiego e le caratteristiche che lo rendono prezioso per il gioco bianconero. “Alajbegovic? L'ho tolto nell'ultima mezz'ora contro il Napoli, non gli ho creato una fatica enorme. Relaziona bene con la squadra, sa palleggiare e viene dentro al campo. Crea lo shock temporale e nell'ultima partita l'ha dimostrato. Poi c'è l'opportunità di cambiare in vista di Firenze”.

Spalletti: “Serve la mentalità offensiva vista nel secondo tempo contro il Napoli”

Il tecnico ha quindi affrontato il tema della mentalità e della profondità della rosa, soffermandosi sulle condizioni di alcuni giocatori e sulle difficoltà della trasferta olandese. “McKennie? È quello che sa incarnare la mentalità di squadra forte che va a sbattere da qualsiasi parte del campo, essendo convinto della sua forza. Purtroppo questi episodi succedono e io ora sono venuto dalla parte del pararmi in qualche situazione. Stasera gioca Sarr e vogliamo vedere come abbiamo potuto relazionare quando lo abbiamo visto giocare in Inghilterra in partite importanti. Vogliamo il massimo della qualità da più giocatori possibili, come abbiamo fatto nell'ultima partita. Abbiamo recuperato Cabal, ma anche Kelly. Siamo fiduciosi nei confronti di questi ragazzi, ma loro devono dimostrare di avere la faccia tosta”.

Infine, Spalletti ha ribadito la necessità di mantenere un atteggiamento propositivo, senza accontentarsi dei miglioramenti già mostrati. “Qui non perdono da venti partite, bisogna fare una grande partita. Non possiamo gestire niente, dobbiamo alzare il livello, riconoscere la forza dei gesti compiuti dentro la partita e riproporli con una frequenza quasi costante. Bisogna avere la mentalità offensiva vista nel secondo tempo. Dobbiamo essere nelle condizioni di fare reparto ed essere riconoscibili. Però dei segnali ci sono stati, molto positivi, essenziale sarà riproporli questa sera. Affrontiamo una squadra che sa quello che vuole. Tutti sanno che roba è giocare nell'AZ, noi ancora, che siamo alla Juventus, lo dobbiamo ancora capire”.