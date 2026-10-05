Bucchioni: "Allegri guardi De Bruyne col Belgio: deve correre la palla e non lui!"

Il Napoli attende con particolare attenzione gli esami medici di Scott McTominay

Il Napoli attende con particolare attenzione gli esami medici di Scott McTominay, mentre arrivano segnali incoraggianti dalle prestazioni di Kevin De Bruyne con la nazionale belga. Sono questi alcuni dei temi affrontati dal giornalista Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, nel quale si sofferma sulla situazione della squadra di Massimiliano Allegri. A preoccupare maggiormente è la situazione del centrocampista scozzese, atteso domani, martedì 6 ottobre, da un controllo medico decisivo dopo l'intervento cardiaco delle scorse settimane.

Bucchioni scrive: "Dovrebbe essere soltanto un appuntamento di routine, un semplice passaggio tecnico, ma ovviamente fino a quando non ci saranno i documenti con il via libera, un po’ di apprensione c’è". Il giornalista sottolinea inoltre quanto il recupero dello scozzese sia importante per le ambizioni degli azzurri: "Il Napoli ha bisogno da subito di questo giocatore fondamentale per iniziare la rimonta in campionato".

Napoli, Bucchioni esalta De Bruyne: il messaggio ad Allegri

Nell'editoriale trova spazio anche Kevin De Bruyne, protagonista di ottime prestazioni con il Belgio. Bucchioni invita Allegri a osservare attentamente il modo in cui il centrocampista interpreta il gioco della propria nazionale. "Allegri l’ha visto? Spero di sì e allora avrà notato che De Bruyne non corre moltissimo, ma gli si muove attorno la squadra e lui fa correre la palla con grande rapidità. Ecco, questo dovrebbe fare anche nel Napoli", conclude il giornalista.