Caiazza: "Allegri non è in bilico, ma ora trovi continuità!". Poi le critiche ai fischi per Lucca

Napoli, Salvatore Caiazza critica i fischi del Maradona a Lang e Lucca. Allegri resta saldo in panchina, ma dopo la sosta serviranno risultati.

La contestazione dei tifosi durante Napoli-Lazio non è piaciuta a Salvatore Caiazza, che critica soprattutto i fischi rivolti a Noa Lang e Lorenzo Lucca. Il giornalista ritiene che il pubblico avrebbe dovuto sostenere la squadra durante la partita, rimandando eventuali proteste al fischio finale. Sull'olandese, migliore in campo nonostante la contestazione, sottolinea: "Noa Lang non deve provocare la sua gente. Deve accettare le critiche e provare a rifarsi in campo". Difende invece Lucca, accolto dai fischi già al momento dell'ingresso: "Lorenzo è sempre un giocatore del Napoli che va sostenuto e non distrutto mentalmente".

Caiazza: "Allegri non è in bilico, ma dopo la sosta deve trovare continuità"

Nel suo editoriale su Il Roma, Caiazza evidenzia la reazione degli azzurri nella ripresa e si sofferma sul futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico avrebbe parlato con Aurelio De Laurentiis prima e dopo la sfida, ribadendo la fiducia nella rincorsa Champions: "Nulla è perduto per la Champions. Ma anche a De Laurentiis è chiara la situazione". Secondo il giornalista, la posizione dell'allenatore non è in discussione, ma alla ripresa del campionato servirà una svolta: "La sua posizione non è in bilico ma dopo la sosta deve trovare la continuità di risultati per uscire dalla crisi e per provare a rincorrere almeno il quarto posto".