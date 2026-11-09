Mauro sta con Allegri: "Non è colpa sua, allenatori non fanno gol. È l'uomo giusto per risollevare il Napoli"

Massimo Mauro, intervenuto nel corso della trasmissione Pressing, ha analizzato il difficile momento attraversato dal Napoli

Massimo Mauro, intervenuto nel corso della trasmissione Pressing, ha analizzato il difficile momento attraversato dal Napoli, prendendo le difese di Massimiliano Allegri e respingendo le critiche rivolte all'allenatore azzurro.

"Non sono d'accordo con chi dà le colpe ad Allegri per il momento del Napoli, gli allenatori non fanno i gol. Allegri ha tanta esperienza, se c'è uno che può portare fuori la squadra da questa situazione, quello è lui", ha dichiarato l'ex calciatore.

Mauro: "Allegri ha esperienza, il vero problema sono gli infortuni"

Mauro ha poi individuato negli infortuni uno dei principali motivi delle difficoltà della formazione azzurra: "Il problema è che ha tanti infortunati. Il Napoli era l'anti-Inter e pensavo che potesse stare dietro ai nerazzurri, ma doveva avere tutti a disposizione".

Non manca, tuttavia, una critica alla gestione interna del gruppo: "All'interno dello spogliatoio è stata assurda la gestione di alcune cose".

Infine, un passaggio su Noa Lang e sul suo impiego: "Lang era la terza scelta, gioca perché gli altri sono infortunati".