Mauro sta con Allegri: "Non è colpa sua, allenatori non fanno gol. È l'uomo giusto per risollevare il Napoli"
Massimo Mauro, intervenuto nel corso della trasmissione Pressing, ha analizzato il difficile momento attraversato dal Napoli, prendendo le difese di Massimiliano Allegri e respingendo le critiche rivolte all'allenatore azzurro.
"Non sono d'accordo con chi dà le colpe ad Allegri per il momento del Napoli, gli allenatori non fanno i gol. Allegri ha tanta esperienza, se c'è uno che può portare fuori la squadra da questa situazione, quello è lui", ha dichiarato l'ex calciatore.
Mauro: "Allegri ha esperienza, il vero problema sono gli infortuni"
Mauro ha poi individuato negli infortuni uno dei principali motivi delle difficoltà della formazione azzurra: "Il problema è che ha tanti infortunati. Il Napoli era l'anti-Inter e pensavo che potesse stare dietro ai nerazzurri, ma doveva avere tutti a disposizione".
Non manca, tuttavia, una critica alla gestione interna del gruppo: "All'interno dello spogliatoio è stata assurda la gestione di alcune cose".
Infine, un passaggio su Noa Lang e sul suo impiego: "Lang era la terza scelta, gioca perché gli altri sono infortunati".
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