Sabatini difende Allegri: "Altro che allenatore da aggiornare, del Napoli le tre partite più belle in Serie A"
Sandro Sabatini, intervenuto nel corso della trasmissione Pressing, ha analizzato il momento complicato del Napoli, difendendo Massimiliano Allegri dalle critiche sul piano del gioco e individuando nell'errata valutazione iniziale della rosa uno dei problemi principali della stagione azzurra. "Oggi pensavo alle migliori partite della Serie A di quest'anno e me ne vengono in mente tre: Inter-Napoli, Roma-Napoli e questo Napoli-Lazio. Quindi, quando sento tutte le voci sul fatto che Allegri debba aggiornarsi, mi permetto di non essere d'accordo", ha dichiarato il giornalista.
Sabatini: "Allegri ha creduto nel valore della rosa, ma Conte aveva un'altra opinione"
Sabatini ha poi sottolineato le difficoltà legate alla gestione delle energie e agli impegni ravvicinati: "È evidente che c'è modo e modo di giocare l'infrasettimanale. La squadra ha giocato praticamente con la stessa formazione per tre gare di fila".
Il giornalista ha quindi evidenziato la differenza di valutazione tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis sulla qualità dell'organico: "Conte va via dicendo che questa era una squadra da accompagnare al funerale, De Laurentiis dice che la squadra era da scudetto. Allegri, quando si mette d'accordo con il Napoli, è convinto che sul valore della rosa abbia ragione il presidente. L'errore alla base è quello".
Infine, un riferimento diretto a Lorenzo Lucca e Noa Lang: "In questa situazione Allegri sta facendo affidamento su calciatori che Conte nemmeno voleva vedere a Castel Volturno, e parlo di Lucca e Lang".
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