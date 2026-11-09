Sabatini difende Allegri: "Altro che allenatore da aggiornare, del Napoli le tre partite più belle in Serie A"

"In questa situazione Allegri sta facendo affidamento su calciatori che Conte nemmeno voleva vedere a Castel Volturno, e parlo di Lucca e Lang".

Sandro Sabatini, intervenuto nel corso della trasmissione Pressing, ha analizzato il momento complicato del Napoli, difendendo Massimiliano Allegri dalle critiche sul piano del gioco e individuando nell'errata valutazione iniziale della rosa uno dei problemi principali della stagione azzurra. "Oggi pensavo alle migliori partite della Serie A di quest'anno e me ne vengono in mente tre: Inter-Napoli, Roma-Napoli e questo Napoli-Lazio. Quindi, quando sento tutte le voci sul fatto che Allegri debba aggiornarsi, mi permetto di non essere d'accordo", ha dichiarato il giornalista.

Sabatini: "Allegri ha creduto nel valore della rosa, ma Conte aveva un'altra opinione"

Sabatini ha poi sottolineato le difficoltà legate alla gestione delle energie e agli impegni ravvicinati: "È evidente che c'è modo e modo di giocare l'infrasettimanale. La squadra ha giocato praticamente con la stessa formazione per tre gare di fila".

Il giornalista ha quindi evidenziato la differenza di valutazione tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis sulla qualità dell'organico: "Conte va via dicendo che questa era una squadra da accompagnare al funerale, De Laurentiis dice che la squadra era da scudetto. Allegri, quando si mette d'accordo con il Napoli, è convinto che sul valore della rosa abbia ragione il presidente. L'errore alla base è quello".

Infine, un riferimento diretto a Lorenzo Lucca e Noa Lang: "In questa situazione Allegri sta facendo affidamento su calciatori che Conte nemmeno voleva vedere a Castel Volturno, e parlo di Lucca e Lang".