Alvino: "Ritiro dà i suoi frutti, messa la Lazio alle corde. I fischi sono un controsenso…"

Napoli, Carlo Alvino sottolinea la reazione degli azzurri contro la Lazio dopo il ritiro e critica i fischi del Maradona.

Il pareggio contro la Lazio ha lasciato qualche segnale incoraggiante per il Napoli, soprattutto sul piano della reazione caratteriale. Ne è convinto il giornalista Carlo Alvino, che ha sottolineato gli effetti positivi del ritiro deciso alla vigilia della sfida contro la capolista. Dopo un primo tempo complicato, la squadra di Massimiliano Allegri è riuscita a cambiare atteggiamento nella ripresa, trovando il pareggio e mettendo in difficoltà gli avversari.

Alvino: "I fischi del Maradona sono un controsenso"

Alvino ha sintetizzato così la propria posizione: "Il ritiro ha dato i suoi frutti, ho visto un Napoli che è stato capace di mettere la Lazio alle corde. I fischi arrivati dal pubblico del Maradona sono un controsenso…". Il giornalista ha dunque evidenziato la risposta della squadra dopo i giorni trascorsi in ritiro, esprimendo perplessità per la contestazione arrivata dagli spalti del Maradona nonostante la reazione mostrata dagli azzurri nel secondo tempo.