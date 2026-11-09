De Luca: "I fischi fanno male alla squadra. Tensioni con ADL non ricadano sui giocatori"

La contestazione del Maradona rischia di complicare ulteriormente il momento del Napoli. Anche Lorenzo Lucca è stato accolto dai fischi al suo ingresso in campo al posto di Hojlund, in una serata segnata dal malcontento delle curve. La delusione dei tifosi è comprensibile, considerando le appena quattro vittorie nelle prime quindici partite stagionali, ma la squadra ha comunque mostrato segnali di reazione contro la Lazio. E proprio in una fase così delicata, il sostegno del pubblico potrebbe rappresentare un elemento fondamentale.

De Luca: "Le tensioni tra le curve e De Laurentiis non ricadano su Allegri e i calciatori"

Nel suo editoriale su Il Mattino, Francesco De Luca scrive: "Un gruppo che prova ad uscire dal purgatorio correndo e lottando, seppure per un tempo, va incoraggiato e non fischiato". Il giornalista sottolinea anche il significato del saluto finale della squadra ai sostenitori: "Se De Bruyne e compagni sono andati sotto la curva a fine partita non era per ricevere applausi ma per rafforzare questo rapporto con il popolo azzurro: un’unione che ha storicamente fatto la differenza". Infine, l'appello a non coinvolgere la squadra nelle contestazioni societarie: "Le tensioni che esistono tra le curve e De Laurentiis, esplicitate da giorni con manifesti affissi in città, non ricadano su Allegri e sui calciatori".