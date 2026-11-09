Sosa punge: "Qualcuno sa già il calendario delle cene di Allegri con i giornalisti?"
Una storia Instagram destinata a far discutere quella pubblicata da Roberto 'El Pampa' Sosa dopo il pareggio tra Napoli e Lazio. L'ex attaccante azzurro ha lanciato una dura polemica attraverso i propri canali social, facendo riferimento alle cene di Massimiliano Allegri con amici, giornalisti e opinionisti. Un messaggio nel quale Sosa solleva interrogativi evidentemente sui rapporti tra il tecnico e alcuni protagonisti dell'informazione sportiva, lasciando intendere che tali contatti possano poi condizionare le critiche, mai incisive verso il tecnico.
Pampa Sosa, il messaggio integrale pubblicato su Instagram
Questo il testo della storia pubblicata dall'ex calciatore del Napoli: "Ma qualcuno sa già il calendario delle cene dell’allenatore con i suoi amici più stretti? Così, per sapere! Ma anche col giornalista che ne ha bisogno per vendere qualche copia in più a Napoli! Ma anche con lo scrittore! Si beve, si mangia, si parla di calcio, e chiaramente poi non si verrà criticati".
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