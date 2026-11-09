Sfogo Allegri, Criscitiello svela: “Ecco cosa ha urlato davanti a 3 calciatori e oltre 10 testimoni…”

Michele Criscitiello conferma un retroscena emerso nelle ultime ore circa uno sfogo di Massimiliano Allegri dopo Napoli-Lazio.

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha rivelato un retroscena legato a Massimiliano Allegri e al post-partita di Napoli-Lazio: "Vi racconto un retroscena che ho raccolto sul post-partita di Napoli-Lazio e che Allegri sicuramente smentirà. Allegri alla fine della partita, nell'atrio che ti porta allo spogliatoio, Allegri ha urlato per tre volte 'Io sono il più forte di tutti, mi devi solo prendere i giocatori'. Queste frasi di Allegri non sono piaciute ad alcuni giocatori che erano lì. Non è chiaro a chi l'ha detto. Non era diretto a De Laurentiis perché era già negli spogliatoio. Qualcuno dice che potesse essere riferito a Manna, ma secondo molti era soltanto un pensiero autoreferenziale ad alta voce".

Criscitiello racconta il retroscena su Allegri post Napoli-Lazio

Prosegue Criscitiello: "C'erano tre calciatori del Napoli davanti, di cui un paio che non erano in campo e neanche in panchina. Non l'ha detto nello spogliatoio, ma nell'atrio e c'erano più persone. Era un rumor, l'abbiamo verificata con più presenti. E' stato uno sfogo di Allegri, com'era avvenuto già con la Roma. Noi lo riportiamo come cronaca, siamo tranquilli e sereni perché tutti quelli che erano presenti l'hanno sentito, quindi possono esserci 10-15 testimoni".