Auriemma: “ADL non esonera Allegri solo per soldi! Mai visti 5 giorni di vacanza alla squadra…”

Raffaele Auriemma, giornalista, ha parlato del momento del Napoli ai microfoni di Stile Tv, soffermandosi sulla classifica e sulla scelta di Massimiliano Allegri di concede cinque giorni di riposo alla squadra: "Il Napoli ha 9 punti dal quarto posto. Ed ha 8 dal Monza terzultima. La battuta è che va guardato poi il Monza allora, questo per dire che la situazione è ormai molto complicata. Il Napoli se non fa 3 vittorie con Torino Sassuolo Lecce è meglio dimenticare il quarto posto, bisogna cancellare una delle voci dall’elenco di Allegri ovvero in corsa per la Champions. Serve un filotto di 9 punti senza se e senza ma. Altrimenti non puoi neanche sperare di ridurre il gap e resti lontano. Allegri dice solo di continuare a lavorare, ma non ci sono i presupposti perché ha concesso 5 giorni liberi alla squadra, una mini vacanza che non ho mai visto prima da parte di nessuna squadra. Io non capisco niente quest’anno. Ormai bisogna salvare il salvabile, quindi il quarto posto altrimenti ti ridimensioni".

Auriemma sulla posizione di Allegri

Il giornalista parla anche della possibilità che Allegri vada via: "Esonero Allegri? La squadra non vale il decimo posto, come dico dall’inizio, io ho sempre detto che poteva lottare con l’Inter ma ci sono troppi punti interrogativi sugli allenatori e avrei preso Italiano e non Allegri ma era idoneo. non facendo mercato, lo ribadisco per chi prende solo pezzi per ricamare sopra. Garcia fu esonerato alla 12esima, quindi siamo lì, anche se era quinto ADL se ne sbarazzò perché costava poco. Ora non esonera Allegri solo perché ha un triennale, io non dico che vada esonerato, ma di concetti logici per la gestione di un club. Allegri non viene esonerato solo per soldi, solo per questo! Se ci fosse Garcia sarebbe stato già esonerato! ADL non sopporta tutto quello che sta succedendo e non può far fronte perché non può intervenire né sull’allenatore né sul mercato e quindi per ora nega le coreografie ai tifosi”