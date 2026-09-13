Moggi avverte: "Se arrivasse un ko col Bologna allora sì che ci sarebbe da preoccuparsi"

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Moggi analizza il momento del Napoli e indica quando scatterebbe realmente l’allarme.

L'ex dirigente del Napoli Luciano Moggi, intervenuto ai microfoni di Stile Tv, ha analizzato il difficile momento attraversato dalla squadra azzurra. Moggi è tornato sulle prestazioni contro Inter e Como, invitando a non bocciare il Napoli nonostante i risultati negativi e sottolineando il valore degli avversari affrontati: "Ho visto Inter-Napoli, una grandissima partita anche per merito degli azzurri. I partenopei non hanno demeritato contro la squadra sulla carta più forte di tutti. Con il Como è arrivata una sconfitta? Sappiamo tutti come stanno giocando i lariani, siamo consapevoli di cosa stanno facendo. Eppure se Anguissa non si fosse divorato un gol fatto i campani sarebbero riusciti a pareggiare".

Moggi: "Il problema forse è relativo alla preparazione"

"Bisogna dare tempo al Napoli, il problema forse è relativo alla preparazione. Potrebbe essere in ritardo. Non so, è un'ipotesi. Il Napoli non ha fatto male nemmeno con l'Arsenal. Forse gli azzurri hanno badato più che a difendersi che ad attaccare, critiche legittime, ma non dimentichiamo la forza dell'avversario. Sono arrivate tre sconfitte, ma contro compagini molto competitive. Se arrivasse un ko col Bologna allora sì che ci sarebbe da preoccuparsi".