Calciomercato Napoli, Fabbroni: "Tanti esuberi! Dei rientranti resteranno in pochi"

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Mario Fabbroni parla dell'imminente Mondiale e del calciomercato del Napoli in diretta radio.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Questo Mondiale è abbastanza esotico. Fa molto specie quella dichiarazione di Infantino, quando dice che manca l'Italia. Fa male non esserci, perché non hai nessuna scusa. C'è di tutto in queste 48 squadre. L'idea del Mondiale allargato può essere simpatica, ma preferisco il Mondiale selettivo. Per esserti qualificato doveva essere un traguardo. Siamo delusi e speranzosi su chi arriverà sulla panchina della Nazionale. Chi vincerà il Mondiale? Bisogna tenere in considerazione l'Argentina.

Mercato Napoli? La lista dei rientranti è piena di esuberi. Verranno visionati, ma saranno in pochi a restare. Lang avrà chance elevate di permanenza di questa massa di ritorni all'ovile. Rao è da visionare, ma probabilmente dovrà andare a giocare in una squadra di Serie A con ambizioni. Per esempio, lo darei al Venezia, che punterà a salvarsi e qualcosa in più" "