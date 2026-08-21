Griglia Scudetto, Serena: "Napoli senza mercato ma ha Allegri, è un gradino sotto l'Inter"

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Intervistato dal quotidiano 'La Stampa', l'ex attaccante Aldo Serena ha analizzato le squadre ai nastri di partenza della Serie A che comincia domani: "L'Inter è ancora assolutamente la favorita, sia per le qualità singole dei calciatori sia per il gioco collaudato. Gli acquisti di Stones e Spence aggiungono esperienza internazionale".

Inter favorita, Napoli subito dietro

"Il Napoli è un gradino sotto l'Inter. In sede di mercato ha fatto pochissimo, ma affidare la panchina a uno di grandissima esperienza come Allegri potrebbe pagare. Penso potrà beneficiare del lavoro di Conte, come accadde una decina di anni fa alla Juve". Al Milan ora, invece, c'è Amorim: "Uno di quei tecnici 'educatori', che necessitano di calciatori funzionali. Alcuni sono arrivati e altri partiranno, tra questi credo Leao".

Le 'altre', dalla Juventus alla Fiorentina

"Juventus? Dovrà fare di tutto per centrare quella Champions sfumata la scorsa stagione. Avere Spalletti già all'inizio potrà dare certamente qualcosa in più. Direi che è una squadra da primi quattro posti". La Roma, invece? Prosegue Serena: "Non sarà semplice, serviranno altre tre-quattro pedine all'allenatore per avere le rotazioni". C'è anche il Como: "Lo metto sullo stesso piano della Roma". Conclusione su Torino e Fiorentina: "I granata cercheranno di confermare lo scorso anno e dare qualche soddisfazione alla gente, ai viola guardo con grande curiosità. Si sono mossi benissimo sul mercato e Kean, a differenza dell'anno scorso, potrà tornare al centro e fare un grande anno".