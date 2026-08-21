Serie A al via, Tempestilli: "Inter la più forte, ma Allegri sa come si fa..."

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Antonio Tempestilli: Inter, Napoli e le altre big per lo scudetto. L’ex calciatore esalta Allegri e parla anche della crescita di De Rossi

Antonio Tempestilli, ex calciatore e oggi direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di StileTv nel corso di Salite sulla Giostra per fare il punto sull’inizio di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

L’Inter è la più forte, con il Napoli e le altre big dietro?

“Credo di sì. Ha mantenuto gran parte del suo organico e si è rinforzata con giocatori di esperienza. Poi è la titolare dello scudetto e quindi ogni anno è sempre quella da battere. Durante il corso della stagione poi possono esserci episodi che fanno sì che emergano altre squadre, fermo restando che sappiamo tutti la forza di Napoli, Milan, Roma e via dicendo”.

Che allenatore è diventato De Rossi?

“De Rossi ha acquisito esperienza in serie B e nelle esperienze passate. E’ cresciuto ed ha dimostrato di saper gestire certe situazioni, anche a Genova ha fatto un buon campionato, adesso è entrato nel ruolo, ha conquistato la fiducia dei calciatori e dell’ambiente in generale e può avere un futuro roseo se gli sarà data l’opportunità di lavorare".

La favorita per lo scudetto?

"E’ difficile dire chi vincerà lo scudetto. Se una squadra ha la fortuna di non aver infortuni importanti e risultati strappati in momenti in cui non ti esprimi al meglio puoi pensarci. Ci sono sempre dei momenti negativi in una stagione, ma se riesci a sopperire a determinate situazioni c’è la possibilità per chiunque di raggiungere lo scudetto. La stagione è fatta di tante cose. Il Napoli ha un ottimo organico, e poi Allegri conosce bene questo mestiere”.