Di Canio: “Ma come si fa a paragonare Hojlund ad Haaland? Ci sono differenze nette!”

Paolo Di Canio contesta il paragone tra Hojlund e Haaland, sottolineando le differenze realizzative.

L'ex calciatore del Napoli Paolo Di Canio ha rilasciato alcune dichiarazioni dagli studi di Sky Sport prima della sfida di Champions League tra Manchester City e Napoli, contestando il paragone tra i due centravanti scandinavi Rasmus Hojlund ed Erling Haaland: “Sento ancora gente che paragona Hojlund ad Haaland. Ma come è possibile?”.

Di Canio sottolinea le differenze tra Hojlund e Haaland

L'ex attaccante ha evidenziato il diverso rendimento realizzativo dei due calciatori nel corso delle rispettive carriere: “Haaland da una vita fa un gol a partita, anche prima del Manchester City, nel Borussia Dortmund e da ragazzino nel Salisburgo. Ci sono delle differenze nette da fare, partendo dalla carriera e dai numeri”.