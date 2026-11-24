Di Canio: “Ma come si fa a paragonare Hojlund ad Haaland? Ci sono differenze nette!”
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Paolo Di Canio contesta il paragone tra Hojlund e Haaland, sottolineando le differenze realizzative.
L'ex calciatore del Napoli Paolo Di Canio ha rilasciato alcune dichiarazioni dagli studi di Sky Sport prima della sfida di Champions League tra Manchester City e Napoli, contestando il paragone tra i due centravanti scandinavi Rasmus Hojlund ed Erling Haaland: “Sento ancora gente che paragona Hojlund ad Haaland. Ma come è possibile?”.
Di Canio sottolinea le differenze tra Hojlund e Haaland
L'ex attaccante ha evidenziato il diverso rendimento realizzativo dei due calciatori nel corso delle rispettive carriere: “Haaland da una vita fa un gol a partita, anche prima del Manchester City, nel Borussia Dortmund e da ragazzino nel Salisburgo. Ci sono delle differenze nette da fare, partendo dalla carriera e dai numeri”.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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