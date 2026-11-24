Olivera a Sky: "Stadio bellissimo, il City ci dà grandi motivazioni! Su De Bruyne..."

Il difensore del Napoli Mathias Olivera ha parlato ai microfoni di Sky Sport, prima della sfida di Champions League contro il Manchester City.

Sensazioni? "Stadio bellissimo, giocare contro il City dà grandi motivazioni. Dobbiamo provare a vincere la partita".

Hai giocato a 3 e a 4: da migliorare la fase difensiva? "Devo giocare dove il mister vuole, speriamo di fare una grande partita e ci sono grandi motivazioni".

Ci racconti l'arrivo allo stadio di De Bruyne? "Non l'ho visto, ma ha giocato tanti anni qui ed è la squadra della sua vita. Per lui è un'emozione incredibile".