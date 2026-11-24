Capello: “Col City serve una prova d'orgoglio! Moglie di De Bruyne? Non doveva dirlo”

Fabio Capello analizza le difficoltà del Manchester City e commenta le polemiche su De Bruyne.

L'ex allenatore e opinionista, Fabio Capello, ha rilasciato alcune dichiarazioni dagli studi di Sky Sport prima della sfida di Champions League tra Manchester City e Napoli, analizzando il momento delle due squadre: “Il City non sta giocando bene, non riescono a tenere i ritmi alti ma c’è differenza tra il calcio italiano e quello inglese. È un’impresa per il Napoli, che però vorrà fare una partita d’orgoglio”.

Capello sulle polemiche legate a De Bruyne

L'ex tecnico ha poi commentato le dichiarazioni della moglie del centrocampista belga e le difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri: “Quello che ha detto la moglie di De Bruyne non andava detto ma ora può essere uno stimolo per tutti. Stanno capendo cosa chiede l’allenatore, servirà grande attenzione. Ed il Napoli spesso non ha avuto sufficiente attenzione”.