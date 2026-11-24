Manchester City, Nunes: "De Bruyne il mio giocatore preferito! Non gli daremo spazio"
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Il difensore del Manchester City Matheus Nunes ha parlato in vista del match di Champions League contro il Napoli a pochi minuti dall'inizio.
Il difensore del Manchester City Matheus Nunes ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro il Napoli.
Come si ferma De Bruyne? "E' il mio giocatore preferito, so quanto sia bravo. Non possiamo concedergli troppo spazio, se glielo concediamo può decidere la partita".
Gli hai chiesto qualche consiglio? "Quando era qui abbiamo parlato tante volte".
Maresca? "Credo che le cose stanno migliorando come connessione, stiamo conoscendo meglio le sue idee e trovando i giusti equilibri: cercheremo di trovarli anche quest'oggi".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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